Consorzio Dafne: ampliamento della compagine sociale dei consorziati

D'ora in avanti, l’ente no profit di aziende farmaceutiche e distributori intermedi del farmaco aprirà anche ai depositari ed ai concessionari

L’Assemblea del Consorzio Dafne, community B2b no profit costituita da aziende farmaceutiche e distributori intermedi del farmaco, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che conferma Daniele Marazzi come consigliere delegato per i prossimi tre anni. É stato inoltre approvato lo Statuto 2020, che prevede una novità: d’ora in poi possono aderire all’interno della compagine sociale del consorzio anche depositari e concessionari.

Al consorzio possono prendere parte con lo status di consorziati: le imprese fornitrici di prodotti e semi-lavorati della filiera farmaceutica, dei dispositivi medici, della diagnostica e dei prodotti per la salute e il benessere, omeopatia, fitoterapici, per la cura degli animali e l’agricoltura, i concessionari, i depositari e le imprese che operano come distributori di tali prodotti.

Per la prima volta nella sua storia, il consorzio ha introdotto il codice etico, che ufficializza e sancisce formalmente il rigore etico alla base dell’operato della società consortile. Il codice etico sintetizza i principi e le regole di condotta a cui si attengono gli organi del consorzio Dafne, gli aderenti e i dipendenti, i collaboratori e consulenti, provider compresi, nelle rispettive attività e funzioni. E' stato istituito anche un nuovo organo consortile, il Collegio dei Probiviri, a tutela e garanzia dei principi costitutivi e fondanti il Consorzio. Il Collegio, fra i suoi compiti, avrà anche la responsabilità di monitorare che tutti i consorziati rispettino il codice etico.

La community Dafne si fa promotrice di iniziative e progetti specifici, finalizzati a favorire lo sviluppo e la diffusione di innovazioni a beneficio della filiera. Offre principalmente servizi storicamente legati all’interscambio in formato elettronico strutturato standard dei documenti del ciclo dell’ordine (ordini, ddt, fatture). Con un percorso di transizione intrapreso a partire dal 2018, il consorzio ha ampliato il proprio portafoglio di iniziative rivolte all’ecosistema, proponendosi come motore per la promozione dell’innovazione digitale nella filiera estesa della Salute.