Consorzio Parmigiano a regia della filiera del valore

Sfruttata l’opportunità concessa dalla normativa europea di aggregare la parte produttiva della filiera per condividere un progetto di valorizzazione

Nell’assemblea generale di fine 2019, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha avuto il via libera dai soci per avviare un progetto di aggregazione dei produttori e di stipula dei contratti quadro con i vari componenti della filiera in modo che ci sia un’equa ripartizione del valore nella stessa, al fine di dare una giusta redditività e stabilità al comparto. Lo annuncia a Mark Up il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli. È la prima volta che una dop italiana sfrutta l’opportunità concessa dalla normativa europea di aggregare la parte produttiva della filiera per condividere un progetto di valorizzazione del prodotto e di stipula di contratti quadro senza che vi sia spossesso della proprietà del bene.

Entro il mese di aprile il presidente del Consorzio riconvocherà un’altra assemblea generale dei soci per presentare i risultati di questo lavoro: “Il Consorzio si pone come cabina di regia delle varie forze della filiera che in questa prima fase esplorativa saranno tutte consultate e coinvolte – ci tiene a precisare Bertinelli – in modo che questo progetto non sia vissuto da nessuno come un imposizione calata dall’alto”.

Tra le novità per il Consorzio c’è il lancio del nuovo sito web che, già dai primi mesi del 2020, metterà a disposizione dei consorziati una piattaforma di marketplace con l’obiettivo di incrementare le vendite dirette dei caseifici.