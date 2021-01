Osservatorio consumi di Stocard: il mese di dicembre registra un evidente incremento nei negozi fisici rispetto al periodo settembre-novembre, con particolare spicco per libri e bellezza

Il mese di dicembre e le Feste Natalizie 2020 hanno risvegliato il mercato retail, entrato già a novembre in fase lockdown2. L’ultimo mese dell’anno ha visto un notevole incremento di vendite in numerosi settori merceologici tra cui libri, bellezza (beauty), elettronica di consumo e moda. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Osservatorio di Stocard che ha confrontato gli acquisti nei mercati retail di dicembre 2020 rispetto al periodo settembre-novembre.

"Dicembre è il periodo di massimo incremento di spesa nel mercato retail -conferma Valeria Santoro, country manager di Stocard Italia-. Una crescita delle vendite che coinvolge pressoché tutti i settori merceologici, complice l’arrivo delle feste natalizie. Tuttavia, in un anno tristemente anomalo come quello appena concluso, settori come beauty, moda e ristorazione, fortemente penalizzati dalla pandemia, si sono particolarmente distinti e, per la prima volta dopo diversi mesi, hanno registrato un notevole aumento delle vendite: una buona notizia che ci auguriamo possa rappresentare un segnale di ripresa duraturo e darci speranza per il 2021".

Nel dettaglio, a dicembre gli acquisti sono aumentati in tutti i mercati retail monitorati da Stocard, rispetto ai precedenti tre mesi (settembre-novembre 2020).

Dopo i libri (+71%) che regnano sovrani su questa classifica, ilbeauty ha registrato un incremento del 66% rispetto ai tre mesi precedenti, seguito dalla moda (fashion, +37%). Discorso analogo per la ristorazione, che ha registrato +37% e ha beneficiato dei servizi di consegna (food delivery) e dei diversi giorni di apertura previsti dalle disposizioni del Governo.

Ottimi risultati anche per l'eldom (elettronica di consumo, +52% di acquisti), a terzo posto e per gli articoli per l’infanzia (+31%).

Il 23 dicembre si è registrato il picco di spese (+47% di acquisti da parte dei consumatori italiani rispetto agli altri giorni di dicembre), complice anche l’imminente ingresso dell’intero Paese in zona rossa il 24 dicembre

L’Osservatorio Stocard ha evidenziato due altri dati di rilievo: nel mese di dicembre, rispetto ai tre mesi precedenti, è aumentato in maniera considerevole il numero dei consumatori, +22%. Parallelamente sono cresciuti anche gli eventi di acquisto, vale a dire le occasioni che i cittadini hanno dedicato allo shopping: +27%. Due valori positivi che speriamo possano essere di buon auspicio per il 2021.