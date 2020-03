Cooltra: consegne a domicilio di farmaci contactless

Grazie alla sua flotta di scooter elettrici, la società permette alle farmacie di inviare medicine a casa dei clienti, in totale sicurezza

Invio a domicilio di farmaci e generi alimentari, in modalità contactless, e gratuita per gli anziani, attraverso l'utilizzo di una flotta elettrica su due ruote. Stiamo parlando del servizio proposto da Cooltra, specialista del noleggio per il delivery, che si avvale di scooter cargo elettrici Askoll e NIU per trasporti di ogni tipo.

La soluzione realizzata da Cooltra è già utilizzata da diversi operatori del mondo retail e della ristorazione, a partire da iCarry, società specializzata nella fornitura di servizi logistici innovativi. Avvalendosi di una flotta di scooter elettrici Cooltra, iCarry consegna a casa dei clienti dai medicinali al food. Cooltra è utilizzato pure da Supermercato24, il marketplace della spesa online con consegna a domicilio, che consente di fare la spesa su sito o app. Una volta riempito il carrello, Supermercato24 invia i prodotti a casa dell’acquirente grazie ai personal shopper.

Anche un player come Domino’s Pizza ha introdotto, in diverse città italiane (fra cui Torino, Milano, Bologna) la modalità di consegna delle pizze “contactless”. I prodotti di Domino's, in questo modo, arrivano a casa dei clienti attraverso fattorini in scooter elettrici, e senza alcun tipo di contatto tra loro ed i clienti.

Assicurare la continuità di flotte delivery su due ruote permette ai partner di Cooltra di garantire, specialmente in questo particolare periodo, la distribuzione di beni e servizi di grande supporto e utilità alla cittadinanza, dai farmaci al cibo, dalla spesa online agli strumenti di lavoro, dai beni di prima necessità all’intrattenimento.

Cooltra è una società spagnola specializzata nel noleggio scooter a breve, medio e lungo termine e fondata nel 2006 con l'obiettivo di fornire soluzioni di mobilità su due ruote a turisti, aziende e privati. L'azienda vanta una flotta di oltre 15.000 scooter, elettrici e a benzina, con più di 100 punti di noleggio fra Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Austria e Brasile, e uno staff di 700 dipendenti.