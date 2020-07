Coop Alleanza 3.0: Piermario Mocchi nuovo direttore generale retail

Paolo Alemagna lascia l'incarico per motivi personali. Si completa così il rinnovamento dei vertici dopo la prima fase del piano di rilancio

Dopo l'annuncio dell'addio di Turrini e della prossima nomina di un nuovo presidente, arriva un altro cambio al vertice per Coop Alleanza 3.0. Paolo Alemagna lascia infatti l’incarico di direttore generale retail di Coop Alleanza 3.0 per motivi strettamente personali e apre al subentro di Piermario Mocchi.

Piermario Mocchi, come si legge nella nota aziendale, vanta una lunga esperienza maturata in ambito retail avendo ricoperto rilevanti incarichi in GS, Carrefour, successivamente in Prenatal Italia e Grecia e dal 2018 direttore generale del Gruppo Md.

"Una decisione maturata da alcuni mesi e gestita con uno spirito di massima collaborazione con il presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0. Paolo Alemagna ha dato la propria disponibilità a collaborare da esterno con il nuovo direttore generale retail in modo da garantire una transizione fluida ed in piena continuità allo scopo di garantire il conseguimento delle attività e degli obbiettivi di risanamento e crescita previsti dal piano di rilancio.

Con questa nomina, e quella del nuovo presidente prevista nella seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo 25 luglio, si completa il rinnovamento dei vertici di Coop Alleanza 3.0 dopo la prima fase del piano di rilancio che ha visto il raggiungimento di tutti i risultati previsti. L’esercizio 2019 si è, infatti, concluso con un sostanziale dimezzamento delle perdite, il ritorno a un Ebitda adjusted (capacità di generare cassa prima di operazioni straordinarie) in positivo e una chiara inversione dell’andamento della gestione caratteristica. I risultati economici dei primi mesi del 2020 vanno nella stessa direzione, supportati anche da un andamento delle vendite della rete di negozi in crescita".