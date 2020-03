Coronavirus: il supporto di Alibaba a Europa e Italia

#iofacciodipiù | Fondazione Alibaba e Fondazione Jack Ma solidali per l'emergenza Covid-19 a partire da due milioni di mascherine donate

Continua la "gara" di solidarietà da parte di retailer, brand dell'industria e ora anche colossi eCommerce con Alibaba, che attraverso la propria Fondazione e Fondazione Jack Ma (il fondatore), sostiene l'Europa ai tempi dell'emergenza coronavirus Covid-19. Donate nello specifico due milioni di mascherine, di cui mezzo milione all'Italia, e altre forniture mediche come i kit per fare il test.

La prima spedizione è arrivata all'hub logistico di Alibaba nell'aeroporto di Liegi, in Belgio, il 13 marzo. Uno snodo che è diventato vitale e importante a livello europeo per far arrivare le forniture dalla Cina, consolidando la collaborazione tra i due attori. Previste altre spedizioni a stretto giro.