Coronavirus Assolatte apre un canale di comunicazione costante

Uno spazio sul sito a disposizione di tutti gli operatori del settore per fare fronte comune nei confronti dell'emergenza Covid-19

Assolatte apre un canale di informazione costante per "fornire il massimo aiuto a tutto il sistema e affiancare tutti gli operatori in questa situazione di pesante crisi". Un contesto, quello della pandemia coronavirus Covid-19, con pesanti ripercussioni sul settore lattiero-caseario italiano, che rischia il tracollo.

L'associazione ha deciso dunque di rendere disponibili sul suo sito tutte le informative relative al settore lattiero-caseario italiano, aggiornate ora per ora. Una scelta "per fare fronte comune a questa difficile situazione, in continua evoluzione".

Collegandosi al sito www.Assolatte.it tutti gli interessati possono consultare, nell’apposita sezione, gli aggiornamenti su quest’emergenza e ottenere tutte le informazioni attendibili, chiare e complete d'interesse del comparto.