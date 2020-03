Coronavirus: Cosmofarma è posticipata al 22 maggio

Nuove date per la manifestazione di riferimento del mondo dell'healthcare e delle farmacie: si terrà dal 22 al 24 maggio, slittando di circa un mese

'Dobbiamo tutti aver cura della nostra salute, per il nostro bene e per il bene degli altri. E’ in base a questa convinzione che abbiamo valutato prudenzialmente di posticipare l’edizione della manifestazione al 22-23-24 maggio 2020'. Con queste parole Gianfranco Ferilli, amministratore delegato Bos srl, annuncia la posticipazione delle date di Cosmofarma, il principale evento fieristico nell'ambito dell’health care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. A seguito dell'emergenza Coronavirus, la manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi dal 17 al 19 aprile negli spazi espositivi di BolognaFiere, slitta quindi di circa un mese, a scopo cautelativo.

Gli organizzatori della Bos srl (joint venture a capitale misto suddiviso fra BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. e Senaf) fanno sapere che il programma e le iniziative speciali dell’edizione 2020 non subiranno sostanziali modifiche.

Fra gli eventi più interessanti della prossima edizione spicca Free From Hub, una serie di appuntamenti dedicati al business free from (dal senza glutine al senza lattosio). Free From Hub nasce per dare l’opportunità alle aziende del settore di presentare le ultime novità agli operatori, valorizzando in modo particolare il comparto dei prodotti erogati dal Sistema Sanitario Nazionale,che attualmente genera il 75% del fatturato. Una seconda novità sarà Cosmofarma Sport Zone, un'area dimostrativa e formativa dedicata al mondo dello sport in farmacia, dove le aziende del comparto potranno illustrare i propri prodotti di punta e incontrare i farmacisti, per un confronto diretto sulle ultime novità. A Cosmofarma Sport Zone verrà dato ampio spazio ad appuntamenti di approfondimento attraverso l’intervento di sportivi, farmacisti, nutrizionisti e altri esperti che tratteranno vari argomenti: dall’alimentazione all’integrazione, dai dispositivi medici ai device di supporto di ultima generazione.