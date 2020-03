Coronavirus: Cosmofarma slitta a fine ottobre 2020

Nuove date per la manifestazione di riferimento del mondo salute, beauty, farmacia, che si svolgerà dal 29 al 31 ottobre a BolognaFiere

Dato il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, gli organizzatori della Bos srl (joint venture a capitale misto suddiviso fra BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. e Senaf) hanno deciso di posticipare di altri 5 mesi le date di Cosmofarma Exhibition, il principale evento fieristico nell'ambito dell’health care, del beauty care e di tutti i servizi del mondo della farmacia.

L'ente organizzatore fa sapere che la 24a edizione della manifestazione si terrà da giovedì 29 a sabato 31 ottobre 2020, negli spazi espositivi di BolognaFiere. "La scelta della data - si legge in una nota stampa - è frutto di diverse considerazioni: l’allontanamento rispetto al periodo di emergenza sanitaria, la non sovrapposizione con altri eventi per la categoria e, non ultimo ovviamente, la disponibilità del quartiere fieristico".

Si è inoltre valutato che, coincidendo la domenica con il 1°novembre, fosse giusto e rispettoso lasciarla libera. Per questo motivo Cosmofarma si svolgerà dal giovedì al sabato.

Continua il team Cosmofarma: "Crediamo fermamente nel ruolo che Cosmofarma può avere per il rilancio del settore e per lo stimolo che, attraverso i suoi vari convegni e contenuti, oltre che per la proposta commerciale, può fornire ai farmacisti che, in questo momento, stanno combattendo in prima linea una lotta che nessuno di noi aveva mai vissuto".

Cosmofarma Exhibition, manifestazione di riferimento nei segmenti salute, bellezza e servizi legati al mondo della farmacia, rappresenta un'importante opportunità di aggiornamento professionale, confronto e discussione fra gli addetti ai lavori, grazie ad un ricco calendario di incontri, conferenze, corsi Ecm, iniziative legate ai comparti di riferimento. Segnaliamo, in particolare, i numerosi convegni e workshop rivolti ai farmacisti, promossi da opinion leader del settore, aziende espositrici e imprese specializzate che offrono percorsi formativi.