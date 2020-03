Coronavirus L’industria food & beverage sempre più solidale

La Molisana, Orogel, Fratelli Carli, Coca-Cola e Caffè Vergnano: sono solo alcuni dei protagonisti di iniziative benefiche in risposta all'emergenza

Da La Molisana a Orogel, passando ora anche per Fratelli Carli, Coca-Cola e Caffè Vergnano: sono solo alcuni nomi dei sempre più numerosi i brand dell'industria food & beverage che scelgono di mostrare la loro solidarietà in tempi di emergenza coronavirus #Covid-19.

Fratelli Carli, come comunica l'azienda olearia ligure, "dona 100.000 euro all’Asl Imperiese al fine di dare un aiuto concreto al sistema sanitario locale e ai suoi straordinari operatori impegnati notte e giorno in uno sforzo senza precedenti per fronteggiare la diffusione del coronavirus. La donazione nasce dalla volontà della famiglia Carli di condividere, con tutti i dipendenti e i collaboratori, il più profondo ringraziamento a tutto il corpo sanitario locale e alle strutture ospedaliere impegnate in questa missione attraverso il proprio servizio".

Coca-Cola, dal canto suo, ha donato 1,3 milioni di euro alla Croce Rossa Italiana e inviato il prodotto ad oltre 10.000 operatori sanitari per essere vicini a chi combatte il virus negli ospedali. L'iniziativa passa attraverso The Coca-Cola Foundation, il braccio filantropico di Coca-Cola nel mondo che mette a disposizione un fondo dedicato alle emergenze, e di Coca-Cola in Italia, con cui potranno essere acquistate ambulanze attrezzate, mezzi per l'assistenza personale, materiali per trasporto ad alto contenimento biologico, macchine e ciclomotori per assistere le persone a casa, acquisto di dispositivi medici per l'utilizzo da parte di medici e volontari, oltre che per uso ospedaliero. Inoltre, sarà possibile mettere in campo azioni aggiuntive di volontariato rivolte agli ospedali e a favore delle categorie più deboli durante le condizioni di emergenza.

Caffè Vergnano sostiene #riprendiAMOfiato, l’iniziativa lanciata da Luciana Littizzetto per raccogliere fondi a sostegno dell’unità di Crisi della Regione Piemonte. Per ogni ordine effettuato sull’ecommerce di Caffè Vergnano caffevergnano.com/shop, l’azienda donerà 5 euro a sostegno della causa. L’obiettivo è raggiungere la cifra di 500mila euro. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto dispositivi di protezione individuale per medici e sanitari impegnati nella lotta al coronavirus, attrezzature per allestimento di posti in terapia intensiva e sub intensiva, mezzi e barelle ad alto e bio contenimento. La campagna è stata lanciata sui canali social di Caffè Vergnano e da Carolina Vergnano.