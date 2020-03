Coronavirus Da La Molisana ventilatori polmonari per l’ospedale

#iofacciodipiù | Saranno destinati dal pastificio al Blocco Operatorio della Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso

Sono tanti in tempi di emergenza coronavirus Covid-19 i gesti di solidarietà da parte di retailer e brand di tutte le industrie. L'ultima iniziativa in tal senso arriva dal pastificio La Molisana, che ha acquistato tre ventilatori polmonari per il Blocco Operatorio della Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

L’azienda ha voluto così affiancare la comunità sanitaria del proprio territorio, in ginocchio per la mancanza di ventilatori polmonari, indispensabili a fronteggiare i casi più gravi e le complicanze del virus. La spesa sostenuta allo scopo dalla famiglia Ferro è stata di quasi 100mila euro (98.820).

“In un momento così difficile per il nostro sistema sanitario e per la nostra comunità abbiamo pensato di essere d’aiuto acquistando materiale di stretta necessità per il nostro ospedale – ha detto la famiglia titolare del pastificio – Speriamo vivamente che presto tutto si risolva nel migliore dei modi e che rientri il prima possibile questo stato di paura che tutti stiamo vivendo. Siamo fiduciosi che insieme usciremo da questa criticità per ripartire con slancio e determinazione riappropriandoci delle nostre vite".