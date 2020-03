Coronavirus: EpiCura potenzia il servizio di tele e video-consulto

Il poliambulatorio digitale mette a disposizione, 7 giorni su 7 e previa prenotazione online, dai medici agli psicologi, per consulenze e consigli

In un momento in cui le misure di contenimento consigliano di non recarsi presso gli ospedali e l’accesso a medici e specialisti è difficoltosa, EpiCura (www.epicuramed.it), il primo poliambulatorio digitale in Italia che gestisce servizi sanitari e socio–assistenziali con 800 professionisti certificati, potenzia il proprio servizio di consulenza telefonica e di video-consulto.

Sono oltre 100 tra medici, infermieri, veterinari, nutrizionisti e psicologi, i professionisti disponibili, che rispondono ai clienti-pazienti necessitano di un confronto o di un consiglio sulla gestione di una terapia in corso, sull’insorgenza di sintomi che potrebbero destare preoccupazione, ma anche di dialogo, in questo momento di necessario isolamento sociale, con terapeuti certificati. I nutrizionisti, inoltre, possono aiutare a ritrovare un equilibrio alimentare adeguato, trasformando il periodo di sosta forzata in un’opportunità piuttosto che in una situazione di sbilanciamento alimentare.

Per accedere ai servizi di consulenza telefonica e di video-consulto basta collegarsi al sito aziendale per prenotare online, oppure chiamare il numero verde di riferimento. Si dovrà poi indicare il professionista di cui si ha bisogno, l’orario preferito e completare il pagamento online. All’orario concordato i professionisti di EpiCura a disposizione 7 giorni su 7 (dalle 8.00 alle 20.00) contatteranno il paziente al numero da loro indicato.

“In questo momento di difficoltà e di preoccupazione per la nostra salute e quella dei nostri cari, riteniamo fondamentale garantire l’accesso ad un servizio di consulenza che ci auguriamo possa restituire un po’ di serenità - ha sottolineato Alessandro Ambrosio, ceo e co-founder di EpiCura -. Con i nostri servizi domiciliari siamo presenti in 10 città (da Milano a Torino, a Bologna), ma con il servizio di consulenza telefonica possiamo portare in tutta Italia la competenza dei nostri medici”.