Coronavirus: l’impatto su economia, consumi e prezzi in Italia

L'emergenza Covid-19 arrivata a Nord del nostro Paese potrebbe pesare per oltre lo 0,2% del Pil. Ecco le prime conseguenze e le prime misure

Classificarla come pandemia al momento pare scorretto, ma quello che è certo è che si tratta di un'emergenza che porta con sé costi e conseguenze significative. Stiamo parlando naturalmente del coronavirus, nome generico ormai diventato antonomasia del Covid-19, virus partito dalla Cina e arrivato a diffondersi a Nord del nostro Paese, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (tre regioni trainanti per il Pil italiano).

Economia

Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato lo stanziamento (almeno per ora) di 20 milioni di euro per l'emergenza, i primi impatti e le prime previsioni in termini di sistema economico, consumi e prezzi non si fanno attendere. Secondo quanto riportato da Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, parliamo di un danno che potrebbe costarci oltre lo 0,2% del Pil, ma per stime precise è certamente presto e saranno le prossime settimane a dirci se avremo successo nel contenimento della diffusione del coronavirus. Borse europee, intanto, tutte in negativo stando ai dati della mattinata del 24 febbraio, con aumento dello spread Btp-Bund quasi dell'1% e incremento del prezzo dell'oro.

Consumi e prezzi

Come prevedibile e d'uso in queste situazioni, per i supermercati è boom delle vendite a seguito dell'effetto "scorte-rifugio" da coronavirus, che portano gli scaffali a svuotarsi ma anche le richieste di spesa online a moltiplicarsi. A confermarlo a Gdoweek, evidenziando tutte le scelte e misure messe in atto in collaborazione con le autorità, sono gli stessi retailer. Meno "professionale" e unitario nella risposta l'approccio del mondo online, con venditori che approfittano dell'esplosione di richieste di mascherine e gel igienizzanti per fare sciacallaggio. La denuncia sull'aumento sconsiderato dei prezzi per questi prodotti è arrivata direttamente dal Codacons, che ha registrato rincari fino al 1.700%. Una menzione doverosa in tal senso è quella di Amazon, che vede sul proprio portale una referenza come l'Amuchina gel mani da pochi millilitri in vendita a oltre 30 euro e comunque ormai esaurita (si veda foto sopra). Certo, nel caso di un marketplace il controllo di queste dinamiche risulta complesso, ma per il retail tradizionale in termini di reputazione ed immagine si tratta certo di un vantaggioso spartiacque.

Imprese e lavoratori

Negli 11 Comuni della "zona rossa", come riporta il Corriere della sera, è previsto lo stop a pagamento di bollette, contributi, imposte e rate dei mutui, il ricorso allo smart working per pubblico e privato e la cassa integrazione per le imprese costrette al fermo anche (in deroga) se con meno di sei dipendenti. Si discute anche un’ indennità per i lavoratori autonomi e sarà semplificato l’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese mentre con contributo pubblico per la ripresa delle attività in caso di danno accertato. Sono numerose, intanto, le aziende che decidono su base volontaria e non obbligatoria di imporre ove possibile il tele-lavoro, cancellare eventi, incontri e così via. Proprio come per i retailer, anche per le imprese di altri settori si tratta di un momento cruciale per mostrare concretamente di prediligere al profitto quella csr interna ed esterna tanto declamata, con relativi effetti sulla brand image. Crisi, del resto, è anche sinonimo di opportunità.