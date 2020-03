Coronavirus, Mercato Agroalimentare Milano prosegue l’attività

La consegna di merce in arrivo al mercato si mantiene su livelli regolari garantendo un approvvigionamento di prodotti freschi da destinare alla filiera alimentare cittadina

Nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità, Foody Mercato Agroalimentare Milano, principale fonte di approvvigionamento di prodotti alimentari freschi della Città, della Provincia milanese e Lombarda, prosegue regolarmente l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti agroalimentari.

Alle ore 11 di oggi martedì 10 marzo si sono registrati in totale 3090 ingressi, di cui: 1097 Acquirenti professionali, 1689 Operatori di mercato, 220 Trasportatori per la consegna di prodotti

Rispetto alla settimana scorsa si registra un calo del 9% degli accessi complessivi e un aumento del 3% di trasportatori.

La consegna di merce in arrivo al mercato si mantiene su livelli regolari garantendo un approvvigionamento di prodotti freschi e assicurando un ampio assortimento giornaliero da destinare alla filiera alimentare cittadina.

Si rammenta che, come specificato nel DPCM, è garantita la libera trasferibilità di merci su tutto il territorio nazionale e, come affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cibo e i prodotti alimentari non sono un mezzo di trasmissione del virus.

I Mercati Alimentari all’Ingrosso rappresentano un servizio di pubblica utilità essenziali per le grandi aree urbane al fine di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare e il controllo dei prezzi dei prodotti freschi.

Proprio per assolvere a tale funzione strategica Sogemi, Società controllata del Comune di Milano ed Ente gestore del Mercato Agroalimentare Milano, ha emanato specifiche disposizioni per garantire un elevato livello di controllo degli accessi al comprensorio e un innalzamento dei presidi igienico sanitari.

Nella giornata odierna, di concerto con le Associazioni grossisti e produttori agricoli, Sogemi ha deliberato di procedere in via straordinaria a:

consentire all’interno del mercato lo svolgimento delle sole attività strettamente necessarie al corretto svolgimento dell’attività mercatale e di logistica alimentare;

al corretto svolgimento dell’attività mercatale e di logistica alimentare; sospendere l’apertura al pubblico del Mercato per la giornata di sabato 14 marzo;

del Mercato per la giornata di sabato 14 marzo; programmare un’attività di igienizzazione e sanificazione giornaliera di tutte le aree in cui vi è attività di commercio di prodotti alimentari.

Si rammenta inoltre quanto già disposto negli scorsi giorni:

l’accesso al Mercato è consentito solo a soggetti in possesso di Titolo di accesso;

i flussi di accesso sono regolati in modo da evitare ogni possibile assembramento;

ogni Operatore del Mercato è tenuto ad osservare regole comportamentali che contribuiscano ad agevolare il funzionamento operativo, la pulizia dei luoghi, la sicurezza igienica ed il controllo delle attività.

Le misure adottate permettono di assicurare elevati controlli sulla provenienza, sulla qualità e sulla sicurezza alimentare e, salvo provvedimenti delle competenti Autorità Sanitarie, non si prevedono cambiamenti nella programmazione dell’attività dei Mercati all’Ingrosso.