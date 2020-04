Coronavirus: misure restrittive fino al 13 aprile. App allerte per la Lombardia

Prorogate tutte le misure di contenimento in vigore dal 21 marzo. Disponibile per la regione Lombardia l'App per il monitoraggio delle emergenze

Firmato il Dcpm che estende fino al 13 aprile le misure restrittive di contenimento del Covid-19. Italia chiusa finao a Pasquetta. Alle restrizioni in essere si sommano i divieti di allenamento per lo società sportive e atleti professionisti.

Oggi la Regione Lombardia ha rilasciato AllertaLOM, l'app delle allerte della Protezione Civile per smartphone e tablet, che permette di essere sempre aggiornati sullo stato di allerta del proprio territorio. L'app AllertaLOM fornisce una visione dinamica su mappa delle previsioni e delle allerte (non si tratta di un'app nata per l'emergenza Coronavirus, ma preesistente ed adattata all'attuale crisi sanitaria), permettendo di personalizzare la ricezione delle notifiche di emissione di un'allerta sul Comune e sul rischio di interesse.

È richiesta la compilazione di un questionario anonimo sul proprio stato di salute e contesto geografico di appartenenza (non si tratta di un'app di tracciamento - la quale è ancora in fase di studio e approvazione su spinta dal ministro dell’Innovazione Paola Pisano) e risulta essere conforme alle norme vigenti in quanto i dati in questione sono trattati in maniera anonima e raccolti su base volontaria.