Cortilia (spesa online di qualità a filiera corta) annuncia la conclusione di un nuovo round di investimenti del valore di 34 milioni di euro, sottoscritto dai soci esistenti e da Red Circle, e la trasformazione in Società Benefit

Nel capitale di Cortilia, la food-tech company fondata nel 2011 da Marco Porcaro, e diventata una delle più note aziende nel campo dell'eCommerce, fa il suo ingresso Red Circle Investments, società di investimenti di Renzo Rosso. L’imprenditore, fondatore del marchio Diesel e presidente del gruppo di moda OTB, entra anche a far parte del Consiglio di amministrazione di Cortilia.

Oltre a Red Circle Investments, partecipano all’investimento i sottoscrittori dell’ultimo round di Cortilia avvenuto nel 2019: Indaco Ventures, il maggior fondo di venture capital in Italia; Five Seasons Ventures, il primo fondo di venture capital paneuropeo specializzato nel food-tech; Primomiglio, gestore specializzato in fondi di venture capital tecnologico early stage, e P101 SGR, primo investitore istituzionale di Cortilia, dalla sua costituzione, attraverso i veicoli P101 e ITALIA 500 (fondo di venture capital istituito da Azimut Libera Impresa Sgr e gestito da P101). A seguito della transazione, Red Circle Investments si affianca nella governance della società ai fondi già soci e al fondatore.

Le nuove risorse finanziarie raccolte con il round appena concluso consentiranno alla scale-up di incrementare la propria crescita e sviluppare ulteriormente il proprio servizio sul territorio italiano, servendosi delle migliori tecnologie e innovazioni per operare secondo i più alti standard di qualità e sostenibilità.

Nato come il primo mercato agricolo online, Cortilia ha oggi un catalogo di 2.500 referenze, che promuove un modello di acquisto consapevole. Il servizio, già attivo in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, consente ai consumatori di ricevere a domicilio i migliori prodotti provenienti da agricoltori, allevatori e produttori artigianali accuratamente selezionati. Nel 2020 Cortilia ha fatturato 33 milioni di euro, con una crescita del +175% rispetto al 2019. Attualmente l’azienda collabora con oltre 250 piccoli e medi produttori e dà impiego a 50 dipendenti diretti e oltre 200 collaboratori nell’indotto. Nel 2021 ha in programma l’inaugurazione di una nuova sede green di 50.000 mq alle porte di Milano.

"Siamo entusiasti di questo accordo con Red Circle Investments che darà nuovo impulso alla crescita di Cortilia -commenta Marco Porcaro, Ceo di Cortilia-. L’ingresso nel nostro capitale di un imprenditore come Renzo Rosso, con il suo spirito d’innovazione e la sua esperienza in tanti campi, potrà apportare un grande valore aggiunto in termini di nuove prospettive e opportunità. Con Renzo Rosso e Red Circle Investments condividiamo la sensibilità verso valori che consideriamo fondamentali come qualità, innovazione, sostenibilità. Sono certo che, partendo da queste basi comuni, potremo costruire un futuro di successo per Cortilia".

"L’anno appena passato ha ricordato l’importanza della salute e del benessere, e come la tecnologia possa cambiare la nostra vita, nel caso di Cortilia, connettendo la filiera contadino-consumatore in maniera digitale -aggiunge Renzo Rosso, presidente di Red Circle Investments-. Questa partecipazione è la naturale evoluzione del nostro interesse e impegno in questo settore. Cortilia sposa il concetto di cibo di qualità sostenibile con l’innovazione digitale, due pilastri della mia visione del futuro. L’attenzione alla natura e alla terra, che nasce con le mie origini e si è affinata negli anni grazie anche al lavoro nella nostra Diesel Farm che produce vini ed oli interamente biologici, e la mia passione per tutto ciò che è innovazione e tecnologia, trovano la loro sintesi in Cortilia, a cui conto di portare il mio know-how in diversi settori e attività, e una visione sempre nuova e inaspettata di vedere le cose".