Covili, nuovo project director Syntonia, esperienza nel Largo Consumo

Nuova nomina per l'azienda specializzata nell'ottimizzazione dei processi di pianificazione delle aziende dei beni di largo consumo

Dal 30 gennaio Roberto Covili è il nuovo project director Syntonia, divisione di DSM Group specializzata nell'ottimizzazione dei processi di pianificazione delle aziende dei beni di largo consumo. Affiancherà i clienti, forte dell'esperienza maturata in entrambi i contesti, nel largo consumo e nell'informatica.

Il nuovo project director Syntonia arriva da Gruppo Montenegro e Xtel

Dopo gli studi nell'informatica Roberto Covili entra subito nel Gruppo Montenegro come responsabile IT. In questo contesto lavorerà per 20 anni costruendo e consolidando la propria esperienza nel largo consumo, in particolare legata alle tecnologie impiegate per il governo dei processi.

Nel 2001 entra in Xtel, oggi Kantar, società informatica che cresce fino a diventare una realtà internazionale, dove si ferma per altri 18 anni. Qui Covili amplia le proprie esperienze in ambito manageriale nella gestione risorse e nell'integrazione software a vantaggio dell'efficienza e della competitività per le aziende del largo consumo.

A gennaio 2020 l'ingresso in Syntonia con il compito di rafforzare il posizionamento della division quale punto di riferimento nella gestione dei principali processi di pianificazione delle vendite, ottimizzazione del trade spending, controllo e analisi delle politiche commerciali rivolto espressamente alle aziende che trattano beni di largo consumo.

Ecco la dichiarazione programmatica del nuovo project director Syntonia Roberto Covili: "Il mio impegno sarà quello di contribuire alla valorizzazione delle già consolidate competenze del team e di ampliare ulteriormente l’offerta di soluzioni a supporto dei processi di vendita. Opererò con l’obiettivo di garantire la soddisfazione dei clienti e quella dei colleghi, in un’ottica di vera partnership".