Credifarma: sostegno alle farmacie in caso di sospensione dell’attività

La società ha sviluppato una soluzione creditizia ad hoc per le strutture di vendita costrette alla chiusura temporanea a causa del #Coronavirus

Un finanziamento a procedura semplificata e con concessione in 24 ore, in caso di chiusura obbligata e temporanea dell’attività: per venire incontro ai bisogni dei titolari di farmacia, in prima linea nella lotta al Coronavirus, Credifarma, realtà specializzata nel credito alle farmacie controllata da Banca Ifis e Federfarma, è pronta a intervenire con una nuova forma di sostegno finanziario dedicato e sostenibile.

Se ci fosse necessità di sospendere temporaneamente il proprio esercizio commerciale per motivi sanitari, il finanziamento sarà pari ai giorni di chiusura della farmacia, fino a un massimo di 30 giorni, e sarà calcolato sulla media dei fatturati dei tre mesi precedenti. Il fido potrà essere rimborsato fino a 18 mesi.

"Riconosciamo nella farmacia italiana un volano di solidarietà e assistenza scientifica alle persone, specialmente nei centri di minori dimensioni – afferma Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma – e l’esposizione dei farmacisti nei confronti dei cittadini, li pone quotidianamente di fronte a rischi molto elevati. La preoccupazione non deriva solo dalla possibilità di contrarre il virus ma anche dalle conseguenze che deriverebbero da eventuale chiusura della farmacia stessa".

Con questa iniziativa Credifarma offre quindi al titolare della farmacia un supporto concreto e un sostegno finanziario specializzato, che lo metta nella condizione di fronteggiare con maggiore serenità l’operatività quotidiana.

Fondata nel 1987, Credifarma nasce con l’obiettivo di fornire soluzioni concrete e veloci ai ritardi dei pagamenti del Sistema sanitario nazionale e non solo. Credifarma offre finanziamenti a farmacie già avviate e prestiti per l’acquisto di nuove farmacie.

Banca Ifis è un player attivo nello specialty finance presente nei settori del credito commerciale, acquisizione, gestione e dismissione dei portafogli di crediti non-performing e crediti fiscali.