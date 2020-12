Curtiriso in onda con un tone of voice più giovane e attuale

Una nuova campagna di comunicazione televisiva con la testimonial Laura Torrisi e focus sulla versatilità dei prodotti riso di punta

Curtiriso torna ad investire sul canale televisivo con la testimonial Laura Torrisi. La nuova campagna di comunicazione firmata dall’agenzia casiraghi greco& è dedicata ai prodotti riso di punta, ovvero Carnaroli, Basmati, Integrale e Arborio.

Al centro dello spot la versatilità delle referenze del brand in cucina, che cambiano insieme al look dell'attrice all'insegna di un linguaggio che rimanda alla piattaforma social Tik Tok. Un tone of voice più attuale e giovane che strizza l'occhio ai target Gen Z e Millennial, pur riportando in chiusura all'identità più storica del brand con il payoff “Il grande classico italiano”.

“Puntiamo a dare un’immagine più fresca, attuale e contemporanea al marchio, senza però perdere tutti quei valori che lo hanno da sempre contraddistinto", ribadisce in una nota Angelo Lonati, direttore commerciale e marketing di Curtiriso.

Il flight televisivo è in onda dal 29 novembre al 10 dicembre, con circa 2000 spot nei formati da 30 e 15 secondi pianificati sulle reti Mediaset.