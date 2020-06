Da boom dell’online a qualità dell’eCommerce: il punto al #ThinkItaly di Ibm

Appuntamento il 18 giugno 2020 nell'ambito del Think Digital Summit Italy Ibm con una sessione dedicata al futuro online di gdo e retail

L'attualità rende "necessaria una riflessione su online ed eCommerce: la gdo non può più aspettare, ma nel contempo è necessario trovare una strada alternativa ai pure player che sappia valorizzare il B&M, rendendolo un fattore critico di successo". Questa la visione di Cristina Lazzati, direttore di Mark Up e Gdoweek, che discuterà più approfonditamente il tema nell'ambito del Think Digital Summit Italy di Ibm (hashtag di riferimento #ThinkItaly).

L'appuntamento da non perdere per il mondo retail è il 18 giugno con la sessione intitolata "Da boom dell'online a qualità nell'e-commerce". A partecipare insieme a Cristina Lazzati sarà Massimiliano Rossi, direttore Area Grocery Food PAC2000A & Membro del Direttivo Conad Nazionale, che commenta: "Immergersi costantemente nel nuovo, confrontarsi su scenari da immaginare prima e costruire poi, ha un valore inestimabile. Facciamo circolare le idee: cloud, resiliency, security, smart working, eCommerce, omnicanalità, virtual customer engagement".

SAVE THE DATE - #ThinkItaly - 18 giugno

@ Virtual #IBMStudios: potrai ascoltare ospiti di rilievo del mondo economico, della GDO e della PA, assistere a dibattiti con giornalisti e conoscere aziende che si sono trasformate attraverso nuove scelte IT https://t.co/a1Pxkok6WK#IBM pic.twitter.com/DyxYdrkt4w — IBM Italia (@IBMItalia) May 20, 2020

Qui il link per registrarsi all'evento.