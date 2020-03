Da P&G oltre 10 milioni per l’emergenza: le iniziative in Italia

Da P&G in arrivo aiuti in prodotti per l’igiene e economici per la Croce Rossa. E intanto alcuni dipendenti donano le loro ore lavorative

Non solo aziende del food&beverage, anche il non food di prima necessità si mostra sempre più solidale. Procter & Gamble è ad esempio presente sul fronte emergenza #coronavirus con una serie di iniziative.

In arrivo dalla multinazionale donazioni economiche alla Federazione Internazionale della Croce Rossa per finanziare servizi sanitari e di assistenza per le persone più vulnerabili in Europa, e prodotti dei marchi P&G per la salute e l’igiene, che saranno distribuiti a chi lavora in prima linea e alle famiglie più bisognose. Questi aiuti, in aggiunta al lavoro in Italia con la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e la Comunità di Sant’Egidio, superano i 10 milioni di euro. Intensificata inoltre la produzione di disinfettante per le mani in diversi siti produttivi P&G in Europa, da destinare ad ospedali, organizzazioni sanitarie e umanitarie.

Non solo. I dipendenti P&G dello stabilimento di Gattatico (Reggio Emilia) hanno scelto di donare volontariamente ore di lavoro per produrre più di 45.000 confezioni di Mastro Lindo con candeggina da destinare agli ospedali italiani per l’igienizzazione delle superfici dure. Le confezioni prodotte a Gattatico, sito produttivo nel cuore dell’Emilia Romagna tra le regioni più colpite dall’emergenza, saranno distribuite in 70 ospedali italiani, a cominciare da quelli di Parma e Reggio Emilia, grazie all’aiuto della Croce Rossa Italiana. Su ogni scatola la scritta «Andrà tutto bene» per infondere coraggio ed esprimere vicinanza e gratitudine a quanti in questo momento sono in prima linea per combattere il virus. Una prima consegna a cui, successivamente, se ne potranno aggiungere altre.

Altre iniziative ad hoc sono state messe in campo dall’azienda con marchi come Dash, Gillette, Head & Shoulders e Kukident, ai quali ne seguiranno altri.

Un sostegno, infine, anche a coloro che una casa non ce l’hanno. Coerentemente con il supporto che P&G offre da anni alle persone senzatetto con le “Lavanderie, i locali docce e barberie di Papa Francesco” per il tramite dell’Elemosineria Apostolica e della Comunità di Sant’Egidio, P&G sosterrà la Comunità di Sant’Egidio con una donazione di prodotti per l’igiene della persona. Gli aiuti di P&G serviranno inoltre per aumentate la capacità dei centri di aiuto e di accoglienza della Comunità di Sant’Egidio e delle mense. Non da ultimo saranno consegnati pacchi con alimenti, detergenti per la cura della persona e della casa, a più di 1.500 famiglie che vivono in stato di indigenza.