DalterFood Group premia i dipendenti

Il Gruppo emiliano, specializzato nel confezionamento di formaggi e nella distribuzione di prodotti alimentari, ha riconosciuto un bonus ai dipendenti

Per ringraziare i propri collaboratori che hanno dimostrato senso di responsabilità avuto in un anno difficile come quello caratterizzato dalla pandemia, il DalterFood Group ha deciso di riconoscere loro un bonus di 500 euro, erogato in buoni spesa. In questo modo l’azienda emiliana vuole ringraziare ciascun lavoratore dei caseifici di produzione del Parmigiano Reggiano e dello stabilimento di Sant’Ilario d’Enza (Re) per i sacrifici affrontati.

“I risultati che abbiamo raggiunto nel 2020 come Gruppo -dichiara il presidente Stefano Ricotti- sono merito dei nostri collaboratori che, nonostante questo periodo particolarmente difficile, hanno saputo dare il proprio contributo con impegno e dedizione, senza arrendersi di fronte alle difficoltà. È grazie al contributo di tutto il team che DalterFood Group ha potuto affrontare le sfide del 2020, ed è su tutti loro che puntiamo per affrontare il 2021 con grinta e determinazione”.