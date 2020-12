D’Amico investe in una maxy campagna multi-canale

Il Gruppo torna in comunicazione con “il Verde che ci unisce” per il periodo invernale e festivo, puntando su più media per coinvolgere più target

Nuovo investimento pubblicitario per Gruppo D'Amico, che torna in comunicazione fino a gennaio 2021 con la campagna nazionale "il Verde che ci unisce". L'obiettivo è veicolare la vicinanza dell’azienda di conserve alimentari nei confronti dei diversi target avvalendosi allo scopo di tutti i media in modo strategico.

Il messaggio di prossimità, seppure in periodo di allontanamento e distanze, è che D’Amico con i suoi prodotti risponde a tutte le esigenze: da quelle più tradizionali a quelle più innovative, da chi è vegetariano a chi sceglie il biologico.

Pianificazione. Lo spot radio è on air già dal 26 novembre, mentre quello televisivo, forte dell'atmosfera creata da Ferzan Ozpetek, è in onda dal 1° dicembre. Nella settimana successiva la campagna coinvolge poi l’outdoor: mega affissioni tappezzeranno più punti strategici di alcune città italiane come Milano. Previsto il coinvolgimento del mondo digital con diverse collaborazioni in via di sviluppo tra dicembre e gennaio sui principali social network, compreso l'influencer marketing (una leva strategica per le vendite naralizie) su Instagram.