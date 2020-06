Danone e la strategia di influencer marketing per Activia

La nuova campagna OMGut! per il brand punta a rendere più "cool" il tema dell'equilibrio intestinale in collaborazione con Buzzoole

Danone in comunicazione continua a puntare sul brand Activia come "esperto" del benessere intestinale, un tema che tuttavia si cerca di rendere più accattivante e meno medico grazie alla collaborazione con una serie di influencer. Questa la caratteristica della nuova campagna OMGut! firmata appunto dagli esperti di influencer marketing di Buzzoole.

Il progetto ha come ambassador Federica Pellegrini e coinvolge un gruppo di 15 top creator, compresi blogger e influencer, con il compito di creare contenuti esperienziali dal tone of voice fresco, vicino e coerente all’audience di riferimento. Lo scopo è informare il target sulle scoperte legate all’intestino e sulla sua importanza per il proprio benessere in linea con il mantra "La gut health è il nuovo trend da seguire per sentirsi bene con sé stessi"

La campagna, pianificata per i mesi di maggio e giugno, fa leva su uno storytelling tematico e duraturo attraverso la condivisione di post con gli hashtag #OMGut #activia #microbiota #probiotico #guthealth. Il tutto seguendo tre pilastri:

L’importanza dell’intestino : contenuti che sottolineano come l’intestino rappresenti il nostro secondo cervello e sia una power bank per il corpo.

: contenuti che sottolineano come l’intestino rappresenti il nostro secondo cervello e sia una power bank per il corpo. Wellbeing outside VS inside : contenuti dedicati alle attività fisiche leggere (come lo yoga) e rilassanti.

: contenuti dedicati alle attività fisiche leggere (come lo yoga) e rilassanti. Wellbeing a partire dall’alimentazione: condivisione di nuove ricette a base di probiotici o cibi fermentati.

"“Il progetto dedicato alla campagna OMGut! rientra in un ampio piano di comunicazione che ha come protagonista il brand Activia e conferma l’importanza dell’integrazione dell’influencer marketing nel marketing mix dei brand”, sottolinea in una nota Gianluca Perrelli, Ceo di Buzzoole.