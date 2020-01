Daroma, nuovo tassello per Coffee Holding (Mandarin)

il produttore di caffè Daroma acquisito dal fondo Mandarin Capital Partners III che punta alla creazione di un gruppo integrato nel comparto

Il fondo Mandarin Capital Partners III ha acquisito il produttore di caffè Daroma (Palombini, Mexico, Giovannini, Nori, Camilloni e Van Doren). Come riportato da Il Sole 24 Ore, Giulio Santin, fondatore dell'azienda, continuerà a guidare la società in qualità di presidente e amministratore delegato. Il fondo è stato assistito nell’acquisizione dallo studio Lmcr per i profili legali, da Deloitte, da Goetzpartners per la business due diligence. Fineurop Soditic ha svolto il ruolo di debt advisor e lo studio Spada Partners di advisor finanziario.

L’operazione punta a creare un gruppo integrato nel settore del caffè. Lo scorso autunno sempre MCP III aveva acquisito il 67% di Neronobile, azienda italiana attiva nella produzione e commercializzazione di caffè, tè, tisane e solubili in capsula. Entrambe le imprese confluiscono per il controllo in Coffee Holding, che fa capo a Mandarin, nel cui Cda siederà anche Carlo Luigi Salvadori, ex top manager di Nestlè e Lavazza, con una consolidata esperienza nel mercato di riferimento. Si punta a un intreccio sinergico oltreché al raggiungimento di una dimensione aziendale significativa, con ricavi aggregati di oltre 50 milioni. I protagonisti valutano inoltre l’opportunità di completare nuove acquisizioni nel settore.

Daroma nasce nel 2014 per raggruppare brand radicati in differenti aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di proporre un player nazionale. Il primo passo è stata l’acquisizione della Torrefazione Parenti a Bologna (Mexico e Giovannini). Negli anni successivi, si sono aggiunti altri marchi (Nori, Camilloni, Van Doren) e aziende, tra i quali il noto Caffè Palombini di Roma. Attualmente il giro d'affari si posizione attorno ai 26 milioni di euro di ricavi, con una crescita significativa negli ultimi 3 anni. Positivo l'ingresso in gdo.