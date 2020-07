Data Science & AI: in partenza un master gratuito per giovani talenti

21 borse di studio disponibili per i vincitori del Challange Day del 24 settembre 2020 per il master targato Talent Garden e Groupama Assicurazioni

La gestione e l’interpretazione dei dati è ormai è una competenza imprescindibile per comprendere il presente e immaginare il futuro sia per le aziende ma anche per le istituzioni. È con questa consapevolezza che Talent Garden, grazie al supporto finanziario di Groupama Assicurazioni ed in partnership con Softlab, bandisce 21 borse di studio a copertura totale dei costi per altrettanti giovani con background di fisica, matematica, statistica o ingegneria.

La partecipazione al master è vincolata ad una selezione che prenderà il via il prossimo 24 settembre 2020 con un Challenge Day a cui è possibile iscriversi sul sito di Talent Garden entro il 18 settembre, mentre l’avvio delle lezioni è previsto per il 19 ottobre.

Il master, nel suo complesso, si articolerà in un percorso online della durata di 11 settimane e sarà suddiviso in 5 moduli focalizzati sul mondo statistico e di analisi computazionale - Data Science Starter Kit, Advanced Data Manipulation& Cloud Management, Statistical Learning, Advanced Machine Learning & Cloud Computing, Deep Learning & Advanced Topics- , concludendosi con un group project finale durante il quale gli studenti saranno chiamati a sperimentare i contenuti appresi sviluppando un progetto reale di gruppo, lavorando come un vero team di Data Scientist.

Avere un approccio e una strategia data driven è una necessità comune ormai a industry e settori diversi tra loro, ampliando, così, notevolmente lo spettro d’applicazione di un profilo come quello dell’analista di dati.

Secondo quanto registrato da Burning Glass, azienda specializzata nell’analisi del mercato del lavoro fondata nel 1999 con l'obiettivo di sviluppare tecnologie innovative in grado di creare un match affidabile tra domanda ed offerta di lavoro, dal 2017 al 2019 in Italia le richieste di lavoro nell’area dati sono aumentate del 137%, 45.9% considerando il periodo 2018-2019. Un dato in linea con il trend europeo, che registra un tasso medio di crescita del 48.9% e che vede nel Regno Unito il Paese che ricerca maggiormente profili in questo ambito.

In conclusione, in termini di employability, un percorso di specializzazione come quello offerto da Talent Garden e Groupama Assicurazioni è in linea con la domanda del mercato del lavoro. La precedente edizione dello stesso master ha permesso a circa il 90% dei partecipanti al Master di trovare collocazione come esperti di analisi dati presso importanti realtà italiane di diversi settori quali Consulting, Ict, Health, Semiconductors, Insurance & Finance, Services. Saper gestire ed analizzare il macrocosmo dei dati determina un competitive advantage di grande valore per startup, Pmi e grandi corporate, che devono attrezzarsi sempre più per offrire una customer experience all’altezza delle aspettative dei clienti in un tempo di crisi economica e relativa incertezza.