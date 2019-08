Dentix apre a Perugia un nuovo centro odontoiatrico

Dentix ha scelto Perugia per l'apertura del suo terzo centro odontoiatrico in Umbria, dopo quelli di Foligno e Terni, arrivando così a 57 i centri Dentix aperti in tutta Italia.

Il nuovo centro odontoiatrico (in via Guglielmo Marconi, 75) si sviluppa in uno spazio di 300 metri quadri precedentemente occupato da un negozio di articoli per l’infanzia e, come da prassi, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.

A prendersi cura dei pazienti un direttore sanitario che guida uno staff di 15 professionisti qualificati tutti assunti nel territorio, ma è ancora possibile candidarsi per alcune posizioni lavorative (non solo mediche) attraverso la sezione “lavora con noi” sul sito www.dentix.it.

Grazie a questa nuova apertura salgono a quota 800 i posti di lavoro creati nei quasi 60 centri aperti in tutta Italia.

No items found