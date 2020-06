Quale Digital eCommerce strategy tra euforia e austerità?

Seminario di approfondimento ondemad: come utilizzare la Digital Intelligence e Skill Augmentation al servizio di E-Commerce e canali digitali

Seminario on demand con Andrea Facchini Global Business Services.

Digital Intelligence e Skill Augmentation al servizio di eCommerce e canali digitali

Come incrementare le capacità di gestione, esecuzione e pianificazione dei progetti e attività di eCommerce attraverso un aumento esponenziale delle proprie competenze e skill, mediante l'utilizzo di Dati, Informazioni e Intelligenza Artificiale applicata agli insight.

Intro:

Dopo la fase di lockdown siamo entrati in fase 2 con una ripresa lenta e con un back to work differenziato. Questa situazione apre a due scenari potenziali, correlati alla reazione dei consumatori tra atteggiamento euforico oppure condotta improntata all'austerità. L'analisi di questi trend in termini temporali, geografici e di orientamento è funzionale al business sui canali digitali. Per gestire e trarre risultati occorre attivare strumenti e idee.

Content:

Il seminario tratta diversi topic dove il main trend è la mobilizzazione della workforce e la virtualizzazione della customer experience. Più in dettaglio:

Quali sono gli strumenti utilizzabili?

Come generare idee con un lavoro di gruppo virtuale?

Come si compone un digital benchmark cognitivo?

La metodologia di lavoro prevede la definizione di 4 fasi:

Advice: insight da intelligenza artificiale applicati agli analytics

Create: generazione delle idee

Build: costruzione, creazione di soluzione e integrazione di sistemi

Manage: campagne e content management, ottimizzazione delle promozioni e del pricing

Cenni sulla metodologia di improvement che effettua il confronto con oltre 10.000 siti di eCommerce nel mondo, che rappresentano il best in class e sull'estrazione di informazioni a valore per il business da dati destrutturati nei social network.

