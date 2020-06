Digitale, fisico, ibrido. L’evoluzione del retail nel webinar di ATC – All Things Communicate

Dal lockdown alle riaperture, dall’incertezza alle opportunità: cosa si muove nel settore dei marketplace digitali e dei punti vendita tradizionali? E in quali direzioni? A queste domande cercherà di rispondere il 18 giugno alle 17.00 il webinar “Marketplace digitali, prossimità e transazioni ibride”

Dal lockdown alle riaperture, dall’incertezza alle opportunità: cosa si muove nel settore dei marketplace digitali e dei punti vendita tradizionali? E in quali direzioni? A queste domande cercherà di rispondere il 18 giugno alle 17.00 il webinar “Marketplace digitali, prossimità e transazioni ibride”: il nuovo appuntamento della serie Trend Café a cura di ATC - All Things Communicate, agenzia di comunicazione indipendente fondata da Renzo Riccò e diretta dal General Manager Donatello Occhibianco.

“Per noi di ATC, la domanda ‘perché?’ è il motore di ogni iniziativa”, spiega Occhibianco. “È la parola chiave del nostro manifesto. Chiedersi il perché significa affrontare criticamente e costruttivamente un brief. Ma anche, in senso lato, interrogarci sul contesto in cui operiamo: scenari che cambiano, nuove tendenze che si inseriscono sui trend di lungo periodo… Curiosità e capacità analitica sono indispensabili per un’agenzia di comunicazione chiamata a confrontarsi con clienti che vedono l’opportunità di moltiplicare i touchpoint con cui raggiungere i propri consumatori, ma d’altra parte ne subiscono anche la legittima infedeltà. Senza un occhio vigile sulla realtà che cambia, il nostro lavoro sarebbe fatalmente incompleto.”

È in quest’ottica che si inseriscono appuntamenti come questo Trend Café. Nelle parole del Communication Director Karim Ayed: “Condividere la conoscenza è un dovere e un piacere. Normalmente lo facciamo dal vivo, attraverso il ciclo di conferenze Talk It Out, perché il contatto diretto con l’audience ti restituisce sempre qualcosa in più. In tempi di pandemia, abbiamo virtualmente ‘aperto’ al pubblico i nostri Trend Café, originariamente nati come occasione di confronto e aggiornamento costante interno all’agenzia, oggi trasformati in webinar.”

Il Trend Café di giovedì 18 giugno si concentra sulle dinamiche in corso nel retail, come illustra la curatrice Silvia Podestà, Design and Content Strategist in ATC: “L’incertezza economica ormai cronica stava già avendo delle ricadute sui comportamenti dei consumatori. In questo contesto, la pandemia ha impresso un impulso evidente ad alcune tendenze in atto, ma ha anche manifestato nuovi spunti, sia in termini di canali d’acquisto che di categorie di prodotto.” In uno scenario simile, l’osservato speciale sembrerebbe essere l’e-commerce. “Il boom di alcuni e-retailer e, ancora, di alcune categorie in particolare, è innegabile e merita tutta la nostra attenzione”, prosegue Podestà, “ma ciò non deve farci distogliere lo sguardo anche da alcune direttrici di sviluppo in cui il brick-and-mortar mostra ancora il suo potenziale, come i negozi di prossimità. E soprattutto, è fondamentale tenere d’occhio le ibridazioni che potranno evolvere tra offline e online.”

Il webinar “Marketplace digitali, prossimità e transazioni ibride” di ATC - All Things Communicate sarà trasmesso in streaming giovedì 18 giugno alle 17.00. Qui il link per iscriversi: https://www.allthingscommunicate.it/marketplace-digitali-prossimita-e-transazioni-ibride?utm_source=markup&utm_medium=banner&utm_campaign=ATC_TREND_CAFE&utm_content=WEBINAR_18062020