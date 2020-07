Discount: la visione di Caprotti e Gasbarrino nel nuovo #markuptalk

"Attenti a quei due", un nuovo imperdibile appuntamento video con la coppia Caprotti-Gasbarrino al confronto sui temi della gdo

Ha ancora senso usare la definizione discount? Qual è la differenza tra discount e gdo pensando soprattutto agli ultimi format? Come mai in Italia le insegne discount non sono riuscite o non hanno voluto riprodurre certi modelli di punto di vendita come all'estero?

Tante domande e altrettante risposte nella nuova puntata di #markuptalk "Attenti a quei due", dove ad offrire il loro punto di vista su un nuovo tema del mondo gdo tornano Giuseppe Caprotti e Mario Gasbarrino, dopo il successo dell'appuntamento a tema eCommerce.