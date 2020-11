Emiliana, Dolomitica, Mantovana: sono le nuove creazioni di Domino’s Pizza, ricette d’autore che nascono da una collaborazione con lo Chef Marco Valletta (a destra nella foto con l'ad Alessandro Lazzaroni ), esperto di cultura gastronomica, con l'obiettivo di veicolano i prodotti Igp e Dop italiani nell'offerta di uno dei leader della consegna food.

I prodotti scelti da Domino’s Pizza sono fior di latte della tradizione campana, datterini gialli e rossi della Piana del Sele, prosciutto crudo di Parma dop, parmigiano reggiano Dop, radicchio di Treviso e Chioggia Igp, gorgonzola dop, speck del Trentino-Alto Adige Igp, crema di zucca mantovana, pancetta piacentina Dop, pecorino romano dop.

Ancor prima del lancio della nuova linea Ricette d’Autore, Domino’s ha inserito in menu prodotti italiani come la mozzarella di bufala Dop, pomodoro 100% italiano e gorgonzola Dop.

Per le nuove creazioni, Domino’s Pizza acquisterà solo per gli ingredienti principali (farina, pomodoro e fiordilatte) complessivamente 130 tonnellate all’anno. Questi volumi si sommano ad altri ancora più corposi di materie prime acquistate che aumenteranno ulteriormente con la crescita della rete nei prossimi mesi.

"Questa novità è un’ulteriore conferma della nostra volontà di continuare a puntare su prodotti di altissima qualità e di far gustare ai nostri clienti pizze preparate con ingredienti freschi Igp e Dop -spiega Alessandro Lazzaroni, ad di Domino’s Pizza in Italia-. Siamo senz’altro un’azienda dal sapore internazionale, ma conosciamo bene anche i gusti dei nostri clienti italiani. Per questo motivo abbiamo voluto creare ricette che unissero qualità regionale ed eccellenza alla velocità e affidabilità del servizio anche in delivery per essere sempre la miglior pizza a domicilio".

La nuova linea sarà disponibile in tutti e 27 i ristoranti di Domino’s in Italia (tra cui Milano, Bergamo, Bologna, Torino, Piacenza, Modena e Trieste) e, oltre ai tradizionali ordini telefonici o direttamente in negozio, i clienti potranno scegliere online tramite sito web e App, con la possibilità di personalizzare la propria pizza grazie al Pizza Builder.

Durante la prima ondata di pandemia, Domino’s Pizza ha lanciato per prima il servizio di Contactless Delivery per la consegna della pizza.