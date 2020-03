Donne e fedeltà alla marca: quando si compra per i figli aumenta

Passando, nello specifico, dal 35% al 55% per l'alimentare. Un focus sul tema, con differenze in base alle categorie, dall'analisi di Tiendeo

Anche se responsabilità e ruoli sono sempre più condivisi all'interno delle famiglie, soprattutto nelle coppie più giovani, le donne continuano a svolgere una funzione di primaria importanza nelle scelte d’acquisto, dai prodotti alimentari a quelli per la pulizia. Non a caso, ben il 97% delle intervistate da Tiendeo.it afferma di occuparsi personalmente della spesa di casa.

La compagnia di servizi drive-to-store per il settore retail, ha svolto un'indagine per capire quali siano le abitudini delle donne italiane rispetto ai consumi, con focus in particolare sulla fedeltà alla marca e sui cambiamenti a seconda che gli acquisti siano per sé o per i figli. Il contesto, è bene ricordarlo, è sempre quello di una crescente sensibilità green, su queste pagine già ampiamente approfondita. Vediamo dunque gli altri risultati.

Promo e fedeltà alla marca

In generale, quando si tratta di spesa alimentare, il 35% delle donne è fedele alle marche e il 56% acquista in base a sconti e promo. È interessante notare come i prodotti delle marche dei supermercati (private label) riescano a ritagliarsi un proprio spazio di fedeltà, conquistando in modo esclusivo il 7% grazie al rapporto qualità-prezzo.

Si considera importante la fedeltà alla marca per prodotti freschi (57%), dolci e prima colazione (29%) e latticini (29%). Completano la top 5 cibi in scatola e conserve (22%) e bibite (8%).

Sorprendono, invece, i numeri della fedeltà alla marca dei prodotti per la pulizia (47%) e igiene personale e bellezza (56%). Anche in questo caso le private label conquistano il proprio spazio: 8% per i prodotti di pulizia e 5% per cura personale e bellezza.

Quando si tratta dei figli...

La fedeltà alla marca aumenta in modo esponenziale quando gli acquisti sono per la prole. Infatti, se prendiamo in esame la spesa alimentare, si passa da un 35% a un 51%, e i numeri aumentano quando si parla di igiene personale, dal 56% al 64%. Riguardo ai prodotti di puericultura il 55% delle donne italiane dichiara fedeltà alla marca.

Anche rispetto ai prodotti per i figli le private label guadagnano terreno: il 13% si dichiara fedele per la spesa alimentare, l’8% per l’igiene personale e il 9% per tutti i prodotti relativi a puericultura.