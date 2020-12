Dr.Max amplia la rete con due farmacie in centro Italia

Si amplia la presenza della catena di farmacie con due strutture dislocate in due regioni del centro Italia

Prosegue il piano di sviluppo della rete di farmacie Dr.Max Italia con due strutture aperte rispettivamente a Lido di Camaiore (Lu) e a Moie (An). In linea con la tradizione dell'insegna sono disponibili instore specifici spazi per servizi dedicati tra cui il Medilab, dove i clienti possono effettuare trattamenti ed esami clinici personalizzati quali la misurazione della pressione, l’elettrocardiogramma (Ecg), l’holter pressorio e cardiaco e gli esami di telenutrizione. Sono disponibili al'interno delle farmacie monitor di comunicazione e cataloghi digitali di ultima generazione, sviluppati con tecnologia touchscreen, per ottenere informazioni, risultati di esami e servizi, in grado di diminuire i tempi di attesa.

L'assortimento comprende 6mila prodotti di cui molti a banco acquistabili senza ricetta medica.

“Quest’ultima parte dell’anno è stata ricca di novità e ha visto il rinnovo di ben quattro farmacie -spiega Mirko Favari, Ceo di Dr.Max Italia-. Siamo davvero entusiasti del percorso fatto ad oggi che conferma la solidità del Gruppo, fondata su pilastri chiave quali accoglienza, accessibilità, innovazione e convenienza”.