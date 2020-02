Dr. Max apre a Bologna e rafforza i servizi e il legame col territorio

Le nuove aree Medi Lab e Beauty Lab offrono dagli esami tipicamente erogati dall’Asl ai servizi di estetica. Molte le convenzioni con gli enti locali

Si inaugura il 20 febbraio a Bologna, in via degli Orti, una nuova farmacia Dr. Max, frutto di un’operazione di ristrutturazione dell’ex farmacia Stilo, acquisita dalla catena.

Si tratta di una farmacia urbana: sorge in un’area densamente abitata e facilmente accessibile perché in una zona di grande passaggio.

La struttura, oggi ampliata, raggiunge i 200 mq ed ospita un assortimento centrato sul farmaco etico, cui si aggiunge una buona offerta di parafarmaco (dalla dermocosmesi al pet, al mondo mamma e baby), il tutto proposto a prezzi particolarmente competitivi.

La farmacia, che esprime al meglio le caratteristiche del nuovo format di punto di vendita studiato da Dr. Max per l’Italia, si qualifica per l’inserimento di un’offerta di servizi suddivisa nelle aree Medi Lab e Beauty Lab.

Il Medi Lab riunisce tutti i servizi di base normalmente disponibili presso le Asl. Segnala Mirko Favari, Ad Dr. Max Italy: “Offriamo alla stessa cifra dei ticket, ma in tempo reale, prestazioni che spaziano dalle analisi del sangue ai profili lipidici, dalla glicemia all’holter pressorio, all’elettrocardiogramma”

Il Beauty Lab è un centro estetico, con 2 professioniste dedicate: oltre a proporre i servizi standard, il Beauty Lab, grazie al supporto di apparecchiature specializzate, integra l’estetica al mondo farmacia, lavorando su segmenti come le soluzioni antiage e l’integrazione alimentare.

Sono stati sviluppati anche servizi legati al territorio, come le convenzioni con vari enti locali (dipendenti delle Asl, forze dell’ordine, vigili urbani, ospiti del centro anziani). Continua Favari: “Abbiamo introdotto un’attività di consegna a domicilio legata ai privati, in partnership con Pharmap, nonché forniture a cliniche e apparati sanitari attraverso mezzi e personale di proprietà”.

La farmacia si qualifica per il focus sull’innovazione tecnologica, a partire dal magazzino automatizzato, di 200 mq, gestito tramite robot. In store è presente un touch screen, per consentire al cliente di visionare l’intero catalogo digitale dell’insegna (con 10.000 referenze nel farmaco etico e 6.000 nel parafarmaco), e ordinare online i prodotti eventualmente non disponibili sul punto di vendita.

Per assicurare un passaggio nel segno della continuità fra la vecchia gestione della farmacia e quella attuale, è stato mantenuto lo staff di 13 persone dell’ex farmacia Stilo, cui si sono aggiunte 4 ulteriori risorse.