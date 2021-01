Il centro commerciale Due Mari in provincia di Catanzaro è il secondo più grande della Calabria per Gla. La proprietà ha deciso di affidarne la gestione a Odos Group

La proprietà di Due Mari di Maida (Cz), 35.000 mq di Gla, il più grande centro commerciale della Calabria dopo Le Fontane a Catanzaro, ha affidato la gestione a Odos Group per affrontare una nuova fase della vita del centro.

All’avvicinarsi del 18° compleanno, la struttura vuole dare al mercato un importante segnale di discontinuità e di novità, per consolidare la propria leadership nel panorama commerciale calabrese. Per approcciare questa fase delicata della propria storia, è stata scelta la squadra guidata da Luca Verpelli, già all’opera per assistere la compagine proprietaria sui vari temi.

Property e facility management sono i primi ambiti operativi su cui Odos Servizi è chiamata a dare il suo contributo, senza escludere interventi strutturali che mettano il centro commerciale nelle condizioni migliori per affrontare anche le sfide generate dal periodo pandemico.

Con un’esperienza ultraventennale nella gestione di centri commerciali e gallerie della grande distribuzione, Odos Group integra tutte le necessarie competenze e funzioni per offrire a proprietà, fondi di investimento e Sgr, servizi specialistici per la valorizzazione e l’adeguata gestione e commercializzazione dei propri immobili, con particolare riferimento alle situazioni gestionali incagliate o quelle più complesse, i centri commerciali in multiproprietà.

Oggi conta su 50 collaboratori nelle sedi di Milano, Novara, Vicenza e Catania, e gestisce 48 centri commerciali, per oltre 1.400 negozi, 700.000 mq di Gla e più di 33 milioni di service charge amministrate.