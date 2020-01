Duff&Phelps acquisita da un pool di fondi d’investimento

Duff&Phelps, società globale di consulenza nell'immobiliare, passa a un consorzio di fondi d'investimento: un "deal" da oltre 4 miliardi di dollari

Duff & Phelps, una delle più importanti società globali di consulenza nel settore immobiliare e finanziario, passa a nuova proprietà: viene acquisita da un consorzio di investitori internazionali, guidato dai fondi di investimento gestiti da Stone Point Capital e Further Global. Valore della transazione: 4,2 miliardi di dollari.

Fra i venditori anche il fondo Permira, che manterrà una quota rilevante in Duff&Phelps il cui attuale management continuerà a guidare l’azienda. La chiusura dell’operazione è attesa per il secondo trimestre 2020.

Nulla è stato comunicato riguardo la sede italiana, guidata da Mauro Corrada , ma non si prevedono cambiamenti di rilievo né da noi né a livello di sedi internazionali.

Duff & Phelps è specializzata in servizi legati a -per citare alcuni rami di attività- valutazione di beni materiali e immateriali, finanza aziendale (corporate finance), risoluzione di controversie, sicurezza online (cybersecurity), e a temi inerenti ai rapporti con le autorità governative.

"Questa partnership segna un riconoscimento della volontà di crescita a lungo termine di Duff & Phelps -commenta Noah Gottdiener, Chief Executive Officer di Duff & Phelps-. Ringraziamo Permira per il lavoro svolto finora ed esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che siano rimasti tra gli azionisti. Siamo inoltre orgogliosi di avere il supporto di Stone Point Capital, Further Global e di un consorzio con alcuni tra i principali fondi di investimento a livello globale. Soprattutto, desidero ringraziare, a nome mio e del Presidente Jacob Silverman, i nostri 3.500 colleghi di Duff & Phelps, che hanno lavorato in modo instancabile per il successo dell’azienda".

Con le acquisizioni di Kroll nel 2018 e Prime Clerk nel 2019, Duff&Phelps ha uno staff complessivo di 3.500 dipendenti distribuiti nelle sedi di Nord e Sud America, Europa e Asia. Tra i clienti storici di Duff & Phelps figurano società dell’indice S&P 500 (cinque su dieci), il 65% delle aziende nella classifica ​Fortune 1000, e il 70% dei principali studi legali, società di private equity, e hedge fund.

Il ruolo di advisor legale dell'operazione è stato svolto da Kirkland & Ellis per Duff & Phelps. e da Simpson Thacher & Bartlett Llp e White & Case Llp per il consorzio di investitori. Le società Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sono stati i consulenti legali per Permira.

Duff & Phelps è stata assistita da Ubs Investment Bank, Goldman Sachs & Co. LLC e Evercore quali advisor finanziari.

Il consorzio degli investitori ha ottenuto un finanziamento vincolato, che sarà gestito da Goldman Sachs & Co. LLC. Weil, Gotshal & Manges LLP ha ricoperto il ruolo di advisor legale per i finanziatori.