E’ on air Carnidyn Fast, integratore per il recupero fisico

La campagna media del brand spazia dalla tv alla radio ai display su app, per coinvolgere il target di riferimento in ogni fase della sua giornata.

In queste settimane di quarantena stanno modificando le abitudini della popolazione, incluse quelle sportive, data l’impossibilità di allenarsi in palestra o al parco. Come conseguenza, un numero crescente di persone ha cominciato a svolgere attività motoria in casa, sia per ingannare il tempo trascorso fra le mura domestiche sia in un’ottica di benessere fisico e mentale. Il gruppo farmaceutico Alfasigma, tra i primi cinque operatori del settore nel nostro Paese, porta in comunicazione per la prima volta Carnidyn Fast Magnesio e Potassio, integratore per riprendersi dalla fatica fisica e reintegrare i sali minerali persi, insieme al più conosciuto Carnidyn Plus per il recupero di energia psico-fisica.

Carnidyn Fast è un integratore alimentare con propionil-l-carnitina, magnesio e potassio, indicato per il recupero del tono muscolare e il reintegro idrosalino, di supporto al nostro organismo in periodi di particolare caldo che determinano affaticamento muscolare e eccessiva sudorazione. Carnidyn Plus, invece, è il prodotto che aiuta a contrastare la sensazione di stanchezza fisica e mentale, in particolari momenti di stress psicofisico quotidiano da lavoro o studio, ma può essere d’aiuto anche in fase di post convalescenza.

Il progetto di comunicazione prevede un forte e articolato media mix che include tv, radio, video online e display sulle app, capace di coinvolgere il target di riferimento in ogni momento della sua giornata. La pianificazione tv è già on air, fa leva su spot da 20”, e prevede anche l’attivazione di iniziative speciali.

La campagna pubblicitaria è stata studiata dal network di comunicazione internazionale Initiative, parte del gruppo IPG Mediabrands e da qualche anno partner media di Alfasigma, mentre la creatività dello spot è firmata da Wunderman Thompson.