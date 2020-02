È on air la campagna media dedicata alle lenti progressive Varilux

Il brand di Gruppo Essilor è al centro di una progetto di comunicazione che spazia dalla tv all’online, sino ad includere i centri ottici partner

Al via la strategia di comunicazione integrata e di promozione per la campagna Varilux di Essilor Italia, filiale italiana di Gruppo Essilor, player globale del settore ottico-oftalmico. É il settimo anno consecutivo che la multinazionale dedica un importante progetto media alle lenti progressive Varilux, brand di punta dell’azienda.

Il piano di comunicazione 2020, che prevede una copertura multicanale, è partito domenica 16 febbraio, con una programmazione su alcune delle principali emittenti nazionali, e sarà online da da domenica 23 febbraio.

Al centro dello spot, le lenti progressive Varilux che, da oltre sessant’anni, sono sinonimo di comfort visivo, assicurando una visione nitida e rapida. Lo storytelling dello spot è interpretato da una figura femminile dinamica e multitasking - ben rappresentativa del presbite moderno - che, grazie alle sue lenti Varilux, dichiara di “essere diventata un’esperta di messa a fuoco”. “Ogni dettaglio viene catturato, da vicino a lontano” continua la protagonista, esaltando le caratteristiche principali delle lenti Varilux e, allo stesso tempo, coinvolgendo lo spettatore presbite che, proprio per la necessità di soddisfare le stesse esigenze visive, si identifica nella protagonista dello spot.

A chiusura dello spot, la call to action pone in evidenza la Garanzia Casco inclusa nel prezzo, puntando sia a far percepire il valore delle lenti Varilux sia a tutelare l’acquisto per due anni.

La campagna crossmediale Varilux è caratterizzata da un’intensa e mirata pianificazione tv sui canali dei partner televisivi Publitalia e Sky Italia. Lo sport verrà trasmesso per 4 settimane consecutive (nella versione da 20 e 15 secondi) è sarà on air con oltre 6.000 passaggi. Lato digital, la programmazione, che coprirà due mesi, vedrà la presenza dello spot su Youtube, sul circuito Mediamond, su Mypersonaltrainer.it

A richiamo di quanto veicolato attraverso i media, è partita anche la campagna vetrine&In-Store che, in concomitanza con la campagna tv, ‘vestirà’ circa 600 Centri Ottici Partner Essilor, con diretto riferimento alle lenti progressive Varilux e alla speciale Garanzia Casco.