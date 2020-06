Da Ebay e Confcommercio un nuovo programma per le pmi italiane

Un corso di formazione online e promozioni speciali di eBay per aiutare le imprese a cogliere tutte le opportunità dell’eCommerce

Confcommercio ed eBay uniscono le forze per favorire le pmi italiane nell’accesso al mercato digitale e aiutarle a cogliere il potenziale del canale eCommerce. Un'iniziativa che prevede da un lato formazione e dall'altro promozioni ad hoc.

Nello specifico, il marketplace metterà a disposizione degli associati alla Confederazione un corso di formazione online dedicato, per scoprire come aprire con successo un negozio su eBay e operare in modo efficace nell’eCommerce. Il percorso, della durata di nove ore e tenuto naturalmente da un professionista, prevede anche la possibilità di avere accesso a due settimane di esercitazioni pratiche. Per usufruire dell'offerta alle imprese è richiesta la registrazione su un’apposita pagina a loro riservata.

Oltre al programma di formazione, eBay e Confcommercio propongono una serie di promozioni ad hoc per accedere alle opportunità del mercato digitale con maggiore convenienza. Per le imprese associate alla Confederazione che vogliono aprire un negozio sul marketplace, eBay offre 12 mesi gratuiti per il negozio standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium, mentre le imprese che entreranno nella piattaforma entro il 30 giugno non avranno commissioni sugli articoli venduti per 3 mesi. Gli associati già presenti su eBay potranno inoltre usufruire di un ticket di supporto gratuito da parte del team eBay su come operare al meglio nell’online.