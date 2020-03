Ecco come si conclude la saga Esselunga, che vale 6,1 miliardi

Questo il valore stabilito dall'arbitrato, che fa incassare quindi a Giuseppe e Violetta Caprotti 1,8 miliardi per la cessione del 30% a Giuliana e Marina

Un punto che mette la parola fine alle vicende ereditarie della famiglia Caprotti su Esselunga. L'arbitrato iniziato oltre un anno fa assegna infatti alla holding Supermarkets Italiani un valore di 6,1 miliardi di euro.

Il 30% detenuto dai figli del fondatore Giuseppe e Violetta Caprotti vale quindi 1,8 miliardi (915 milioni a testa). Questa la cifra che dovranno pagare cash (entro 30 giorni dal deposito dell'arbitrato) per ottenere la relativa quota la vedova Giuliana Albera e l'altra figlia Marina, detentrici di circa il 70% del capitale che passeranno così al 100%.

Era settembre 2016 quando su queste pagine annunciavamo la scomparsa di Bernardo Caprotti, patron di Esselunga che fece la storia della gdo italiana. Da lì l'apertura del testamento, che lasciava alla vedova Giuliana Albera e alla figlia Marina Sylvia la quota libera a disposizione, rendendole azioniste di maggioranza.

Ora che l'arbitraggio si è concluso propendendo per il valore ipotizzato da Giuseppe e Violetta, che parlavano di 7 miliardi, anziché dei 4 indicati dagli advisor di Marina e Giuliana, non resta che da vedere quali saranno le decisioni successive prese dalle due. Ricordiamo, senza alludere ad alcuna ipotesi, che la volontà del defunto fondatore in merito ad eventuali cessioni era "mai alle coop, sì agli stranieri".