Edares è l’advisor immobiliare di Panino Genuino-Mi ‘Ndujo

Le specialità della cucina calabrese abbinate al concetto della panineria: Mi 'Ndujo si prepara allo sviluppo su Roma con il supporto di Edares

Sono 10 le aperture in programma per il 2020, solo sul mercato romano, di questa nuova catena (Panino Genuino-Mi 'Ndujo) il cui marchio rimanda chiaramente alla specialità alimentare forse più nota al grande pubblico non calabrese, la 'nduja.

Edares-Real Estate Solutions, società di intermediazione specializzata nella ricerca e selezione di negozi e locali per marchi e aziende operanti nei settori lusso, moda, largo consumo e ristorazione, sarà l'advisor immobiliare: ha ottenuto un mandato in esclusiva per il supporto all’espansione retail di Mi 'Ndujo.

Fondato nel 2007 dall’imprenditore Marco Zicca, Presidente di ConfapiTurismo, e dai soci Roberto Bonofiglio, Eugenio Romano e Ornela Nokaj, questo marchio ha iniziato lo sviluppo in Calabria con l'apertura dei primi locali nel cosentino, per poi fare il salto di qualità nel 2019, aprendo a Roma, nel centro commerciale Aura.

La missione di Panino Genuino-Mi 'Ndujo è promuovere i prodotti locali calabresi, con predilezione per la filiera corta a livello di materie prime, e farne i protagonisti di nuove esperienze di consumo.