Edares è stata incaricata da un fondo internazionale di ricercare il nuovo conduttore per un grande negozio in via Borgognona

Edares Real Estate Solutions, società di intermediazione immobiliare con specializzazione nella ricerca e selezione di location commerciali per insegne/aziende leader nel mercato del lusso, della moda e del largo consumo, ha ricevuto da un fondo internazionale un mandato in esclusiva per la locazione di un immobile in via Borgognona 32, angolo via Bocca di Leone, a Roma, fra via dei Condotti e via Frattina (fermata metro Spagna).

L’immobile, prima affittato a Les Copains, un noto marchio di abbigliamento italiano (proprietà di Bvm SpA, famiglia Bandiera), nel comparto prêt-à-porter, ha una superficie totale di 440 mq, 4 vetrine angolari e 20 finestre distribuite equamente tra primo e secondo piano dello store.

La proprietà dell'immobile ha selezionato Edares, quale advisor esclusivo, in virtù della conoscenza del mercato dimostrata da questa società e per l'importanza di deal finalizzati di recente nell’high street capitolino e nazionale, che hanno visto la società romana affiancare brand di caratura internazionale.

