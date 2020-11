Edenred sostiene la ristorazione con #adottaunristorante

Un'operazione innovativa che utilizza il food delivery e il take away a condizioni vantaggiose per ristoratori e consumatori in una logica win-win

Al fianco dei ristoratori in questo periodo difficile: così Edenred abbraccia l’iniziativa #adottaunristorante puntando sul food delivery e il take away. Il primo partner a salire a bordo è Eat in time, una nuova realtà 100% italiana che ha integrato al proprio modello di business anche il benessere dei propri dipendenti e la tutela dei loro diritti. Una scelta etica che punta sull’italianità per aiutare al meglio il settore food. Mark Up ha chiesto a Paola Blundo (Direttore Commerciale Merchants di Edenred Italia) quali sono i dettagli dell'inizaitiva.

Edenred sostiene la campagna #adottaunristorante. Di cosa si tratta?

#adottaunristorante è un'iniziativa nata a supporto della ristorazione, settore attualmente in forte sofferenza. La campagna, partita il 19/11 a Milano e Torino, mira a sostenere i ristoratori attraverso i servizi di food delivery e il take away a condizioni agevolate. Il primo partner ad abbracciare insieme a noi il progetto è Eat in time, una nuova realtà 100% italiana che sposa i nostri stessi valori ed obiettivi.

A chi è dedicato e chi può aderire?

Il progetto è dedicato a tutti i ristoratori che desiderano offrire un servizio di take away e food delivery, modalità di consumo sempre più diffuse, divenute una leva fondamentale per chi si è visto costretto in questi mesi ad orari ridotti e limitazioni nel servizio.

Quali sono i vantaggi per i ristoratori?

I ristoratori che aderiranno a Eat in time, avranno il 30% di sconto rispetto alle condizioni di mercato standard, oltre a godere del sostegno quotidiano di 2 milioni di utilizzatori Ticket Restaurant® che per questa particolare iniziativa avranno a disposizione dei codici promozionali.

E per i consumatori?

Edenred mette a disposizione degli utilizzatori Ticket Restaurant® un codice promozionale di 10 euro da usare insieme ad almeno un buono pasto per ordinare online. Un incentivo per incrementare gli ordini, aumentare il potere d'acquisto delle persone e sostenere tutti i ristoratori. Abbiamo lavorato in una logica win-win: il progetto aiuta sia le famiglie, sia i ristoratori in sofferenza.

Operativamente, come i ristoratori possono aderire?

Aderire alla campagna è molto semplice: basta affidarsi a Eat in time per implementare il servizio di delivery, al resto ci pensa Edenred che, attraverso un piano di comunicazione strutturato, distribuirà codici promozionali dedicati a tutti i suoi beneficiari.

Il consumatore come può gestire i codici promozionali e utilizzare i buoni pasto?

Il codice promozionale di 10 euro sarà subito utilizzabile per l'ordine online, da utilizzare insieme ad almeno un buono pasto. Un modo per aumentare il potere d'acquisto degli utilizzatori Ticket Restaurant® e per diffondere la cultura della digitalizzazione.

Il servizio si integra nelle piattaforme esistenti di food delivery? In che modo?

L'iniziativa ha preso il via con Eat in Time ma è stata pensata per integrarsi anche ad altre piattaforme di food delivery. Siamo quindi aperti a nuovi ingressi perché convinti che in questo momento il contributo di tutti gli operatori del settore sia di fondamentale importanza.

Dopo Milano e Torino l’iniziativa raggiungerà altre città?

Il nostro intento è estendere la campagna il più possibile, così da arrivare ad una copertura nazionale.

#adottaunristorante si aggiunge a Restart Digital. Di cosa si tratta?

Restart Digital è un programma finanziato dal Fondo More than Ever, creato a livello europeo dal nostro Gruppo per offrire un sostegno immediato ai settori più colpiti dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria, come ristorazione e turismo. In Italia il progetto ha permesso a 2 milioni di beneficiari di accedere a sconti e promozioni speciali fruibili presso una serie di partner selezionati.

L’iniziativa ha una scadenza temporale o diventa uno dei “prodotti” di Edenred?

La durata della campagna è ovviamente legata a quella dell'emergenza sanitaria, ma non escludiamo lo sviluppo altre iniziative come questa, sempre a supporto dei nostri merchant.