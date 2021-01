Nonostante l'emergenza sanitaria, Elnòs Shopping continua ad aggiornare l'offerta di prodotto nella galleria: cinque nuove aperture negli ultimi 6 mesi

Elnòs Shopping a Roncadelle (Bs) è uno dei più grandi centri commerciali aperti in periodo pre-Covid19. Ha inaugurato nel 2016. Negli ultimi sei mesi 2020 e nei primi giorni del 2021, nonostante la pandemia globale di Covid-19, Elnòs Shopping ha inaugurato cinque nuovi spazi commerciali: nell'estate scorsa IT’S Market a sostituito l'originario Ipercoop; più recentemente si sono aggiunti Spigo (negozio specializzato in prodotti di seconda mano), sviluppato con la rete di cooperative sociali Cauto; l'insegna internazionale di parafarmacia Medi-Market; e infine due altre insegne già note al grande pubblico, Poke House e ODStore.

Queste nuove aperture rappresentano un segnale positivo per il percorso del centro commerciale bresciano, e riflettono anche la recente evoluzione dello stile di vita: il cibo come piacere e gusto unito al concetto di benessere e salute, e l'attenzione verso la sostenibilità attraverso una delle 3R (la R di riuso), tendenze che diventeranno sempre più rilevanti nel mercato dei beni di consumo.

"Le difficoltà hanno il vantaggio di far emergere le priorità, i veri bisogni e le necessità -commenta Giovanni Umberto Marzini, direttore di Elnòs Shopping. E diventano dunque il giusto stimolo per trovare nuove risposte e soluzioni. L’evoluzione del nostro stile di vita, dovuto alla pandemia, e alla nuova normalità che stiamo vivendo, contempla ora nuove opportunità di vendita con nuovi concetti, modalità e servizi. Il food, la sostenibilità e il benessere continuano a essere gli attori principali, anche in questo momento di difficoltà. Non solo: anche l’iper specializzazione e il ruolo del personale si confermano una componente fondamentale soprattutto per l’esperienza offline, che sarà sempre più integrata a quella online".