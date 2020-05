Engel&Völkers Commercial, transazione d’eccellenza in tre high street milanesi

Una transazione del valore complessivo di 7,2 milioni di euro, per un pacchetto di tre immobili a destinazione commerciale retail (negozi), situati in tre importanti -per ubicazione e attrazione - strade degli acquisti milanesi: corso XXII marzo, corso Vercelli, e viale Montenero. L'intermediazione di questa vendita (curata in particolare da Alessandra Laudicina, consulente Retail Capital Market) è Engel & Völkers Commercial Milano, divisione commerciale di Engel & Völkers.

La trattativa è durata sei mesi e si è conclusa col rogito registrato a fine aprile 2020 senza repricing rispetto a quanto inizialmente stimato, nonostante il lockdown di negozi e uffici e le misure di contenimento adottate per fronteggiare l‘emergenza sanitaria da Covid-19.

"In un periodo che rende difficile, se non impraticabile, la vendita di immobili a reddito anche in considerazione delle pressioni ribassiste sui canoni esercitate dai locatari – commenta Alessandra Laudicina– il buon successo di una trattativa richiede necessariamente la capacità del consulente di avviare e saper mediare il dialogo tra le parti, con l’obiettivo di valutare realisticamente il valore di lungo termine dell’investimento una volta che saranno assorbiti i potenziali impatti dell’attuale scenario sui rendimenti del cliente".

"Siamo orgogliosi di questo deal in piena crisi, soprattutto considerando che il Retail è una delle asset class più colpite -commenta Gianluca Sinisi, licence partner di Engel & Völkers Commercial Milano ed Engel & Völkers Commercial Lombardia-. Questa transazione ci insegna che la resilienza e la capacità di adattarsi ai cambiamenti sono fondamentali per noi operatori del settore immobiliare per poter offrire ai nostri clienti un servizio di consulenza a 360 gradi".