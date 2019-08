Ergon Capital Partners acquisisce Dolciaria Acquaviva

La famiglia Acquaviva, che ha dato vita all'azienda italiana leader nel settore dei prodotti da forno surgelati, reinvestirà nell'operazione e Pierluigi Acquaviva continuerà a guidare il business come Ceo

Si è chiusa in data 31 luglio 2019, la cessione di Dolciaria Acquaviva, azienda italiana leader nel settore in rapida crescita dei prodotti da forno surgelati, a Ergon Capital Partners. La famiglia Acquaviva reinvestirà nell'operazione e Pierluigi Acquaviva continuerà a guidare il business come Ceo. Houlihan Lokey ha svolto il ruolo di advisor finanziario esclusivo del venditore durante tutto il processo.

Fondata nel 1979, Dolciaria Acquaviva è un'azienda leader in Italia nel settore dei prodotti da forno surgelati attraverso una gamma di prodotti che comprende più di 500 referenze tra dolci e salati, comprese le linee per vegani. La società ha uno stabilimento produttivo nell'area di Napoli, caratterizzato da sistemi moderni con elevata capacità produttiva e distribuisce i propri prodotti attraverso distributori, reti commerciali moderne e filiali dirette con più di 70 agenti.

Ergon è una società di private equity di medie dimensioni con oltre 1 miliardo di euro di asset gestiti per conto di investitori istituzionali e family office europei selezionati, tra cui Groupe Bruxelles Lambert, attraverso la sua controllata al 100%, Sienna Capital, quale investitore primario. Dalla fondazione nel 2005 - e nel corso di successivi programmi di investimento - Ergon ha raccolto circa 1,6 miliardi di euro, investendo in 23 società (di cui 7 nel Benelux, 3 in Francia, 3 in Germania, 8 in Italia e 2 in Spagna) e ha completato 44 acquisizioni aggiuntive per un valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro.