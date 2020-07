Esselunga attrae nuovi talenti dando voce ai dipendenti

Su LinkedIn la catena pubblica dei video in cui fa parlare i lavoratori delle diversi sedi per raccontare processo di selezione e vita aziendale

"La fiducia e la competenza delle persone che lavorano con noi sono fondamentali per il raggiungimento dei traguardi aziendali e per lo sviluppo della nostra organizzazione. Per questo, premiamo talento e capacità e promuoviamo la crescita professionale e l'aggiornamento continuo dei nostri collaboratori". Questo il messaggio che Esselunga punta a comunicare per attrarre in azienda nuovi lavoratori e talenti.

Mentre l'azienda continua infatti a lavorare da un lato sull'automatizzazione della selezione dei candidati nelle fasi iniziali, così da migliorare il processo generale, dall'altro si concentra con costanza sul presentarsi come azienda che mette al centro il benessere dei dipendenti. Un impegno che le è valso anche quest'anno la certificazione di Top Employer Italia 2020.

La gestione della pagina LinkedIn dell'azienda rispecchia questa più ampia filosofia e ha visto, sul tema, la pubblicazione di un video (riportato sopra) dove a raccontare la propria esperienza di selezione e lavoro in Esselunga è un giovane dipendente della direzione produzioni dello stabilimento di Parma. Un altro esempio di come i dipendenti possano diventare advocates di un brand, contribuendo in questo caso a creare un circolo virtuoso in ambito di risorse umane.

Si tratta, come ci spiega Esselunga, di un progetto di ampio respiro che prevede a cadenza settimanale la pubblicazione di video dei dipendenti delle sedi (non dei negozi).