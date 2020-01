#iofacciodipiu. Esselunga aderisce al progetto di smaltimento dei pannolini usati in collaborazione con Amia ed enti locali

Parte da Verona un progetto ambientale di raccolta per il recupero e riciclo totale dei pannolini usati che coinvolge insegne distributive, enti locali e industria. Nella città veneta sono stati collocati otto Smart Bin, innovativi cassonetti automatizzati per la raccolta differenziata di prodotti assorbenti, posizionati all’esterno di quattro asili nido comunali e nei supermercati Esselunga di viale del Lavoro, Corso Milano e via Fincato. Tutto il materiale raccolto sarà confluito da Amia alla società Contarina a Lovadina di Spresiano in provincia di Treviso, dove è operante il primo impianto al mondo che consente il totale recupero dei materiali che compongono i pannolini usati. Il progetto è promosso da Fater, attraverso FaterSmart, in collaborazione con il Comune di Verona, Amia ed Esselunga.

Il servizio è dedicato ai pannolini per bambini di qualsiasi marca. Per aderire basta scaricare l’App Pampers Nuova Vita e registrarsi al programma.

Dal 21 gennaio al 3 febbraio, nei tre negozi Esselunga di Verona, a tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa, con l’installazione dell’App, sarà distribuita gratuitamente la borsa porta pannolini Pampers Nuova Vita, utile per portare fino al cassonetto Smart bin le buste chiuse di pannolini usati.

La stessa dotazione sarà fornita a tutte le famiglie coinvolte nel progetto di raccolta degli asili nido. Inoltre, ogni asilo partecipante sarà riconosciuto un buono di mille euro per l’acquisto di libri o materiale didattico ed il libro ‘Lino il pannolino’, realizzato con la cellulosa recuperata dai pannolini usati, da consegnare alle famiglie.

Tutti i partecipanti, invece, riceveranno tramite App un coupon di sconto pari a 1,50 euro per ogni 5 chili di rifiuti conferiti, utilizzabile nei punti di vendita Esselunga per l’acquisto di pannolini Pampers.

La tecnologia di riciclo è stata sviluppata da FaterSmart, business unit della Fater Spa (joint venture paritetica tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini).

“Vogliamo annullare gli impatti del post uso dei prodotti assorbenti per la persona per contribuire a un futuro più sostenibile" spiega Teodorani Fabbri general manager di FaterSmart.

“Siamo lieti di essere in prima linea in un progetto pilota, unico in Italia, che potrebbe fare da apripista su tutto il territorio nazionale" dichiara Bruno Tacchella presidente Amia.

“Esselunga ha sposato con entusiasmo questo progetto -sostiene Luca Lattuada direttore risorse umane, organizzazione e csr di Esselunga- perché crediamo che il cambiamento di alcune piccole abitudini quotidiane possa generare grandi benefici per l’ambiente e la collettività. Siamo certi che l’iniziativa virtuosa, che coinvolge i nostri tre negozi di Verona, incontrerà il favore di molti clienti e cittadini, sempre più sensibili alle tematiche ambientali, e che permetterà di evitare l’emissione di una notevole quantità di CO2 grazie al processo di recupero e riconversione dei pannolini”.