Esselunga: i nuovi spot a sostegno del racconto “food company”

La prima campagna istituzionale del retailer prosegue dal 19 gennaio con una nuova comunicazione in onda su tutte le reti televisive

Dopo il lancio del primo spot istituzionale a settembre 2019, Esselunga implementa anche nel 2020 la campagna di comunicazione dove si posiziona come food company, ovvero come produttore diretto e fidato per i propri clienti. I nuovi spot saranno in onda dal 19 gennaio su tutte le reti televisive per raccontare freschezza e qualità dei reparti produttivi dell'azienda, a partire da gastronomia (200 ricette) e panetteria.

Focus sull'innovazione nel rispetto della tradizione, ma anche su autenticità e trasparenza, con gli stessi dipendenti come protagonisti delle pubblicità. La narrazione si sviluppa infatti attraverso la quotidianità di uomini e donne le cui mani lavorano le materie prime e servono gli acquirenti.

Il claim finale è sempre "Più la conosci, più ti innamori", così come la colonna sonora “Che cosa c’è” di Gino Paoli, reinterpretata in chiave moderna. La campagna è firmata da Armando Testa e a fare da set è il superstore di Vimercate, vicino a Milano,