Essity sostiene le strutture sanitarie in Toscana

Donati dall'azienda in risposta all'emergenza coronavirus Covid-19 oltre 51.000 dispositivi di protezione individuale

In risposta all’urgente bisogno di presidi di sicurezza adeguati agli operatori sanitari impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid19, Essity (brand Tena, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove) annuncia la donazione di 51.600 dispositivi di protezione personale a favore del territorio toscano.

Una fornitura che include mascherine, tute protettive, guanti, camici, occhiali e visiere per protezione facciale, nei prossimi giorni sarà messa a disposizione della Regione Toscana per la fornitura delle strutture ospedaliere del territorio e dell’Ospedale San Luca di Lucca per contrastare l’emergenza sanitaria.

Inoltre, in virtù della vicinanza territoriale e delle relazioni di lunga data, Essity ha deciso di donare alla Croce Verde di Lucca oltre mille mascherine insieme ad un sistema di sanificazione necessario per sanificare le ambulanze utilizzate dai volontari che stanno ora intensivamente operando nei comuni della zona.

Essity ha inoltre effettuato una donazione di 20.000 euro alla Regione Lombardia, a sostegno degli ospedali del territorio nel quale l’azienda è presente con i propri uffici commerciali di Legnano (MI). In aggiunta sta predisponendo la donazione di un considerevole quantitativo di prodotti essenziali per l’igiene e la salute che verranno destinati al nuovo ospedale Covid-19 in costruzione alla Fiera di Milano.